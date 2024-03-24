صيد 19 سنة يهزم الزهور.. وصيد 17 سنة يفوز على دجلة التجمع ببطولة الجمهورية

استطاع فريق 19سنة انسات للكرة الطائرة بصيد الدقى الفوز على نظيره نادي الزهور بنتيجة 3 / صفر فى المباراة التى اقيمت بدور الـ16 لبطولة الجمهورية.



ضمت قائمة الفريق اللاعبات حبيبه زعتر، نانسي أشرف ، مريم هشام ، ريتاج مجدى ،سلمي احمد ، جنة الله مصطفى ، منال محمد ، شهد حسام ، جني محمود ، جني عمرو ، ملك عبدالنبي ، فريدة ياسر ، ندي طه ، نور ياسر ، حبيبه وجيه، ملك شتا ، زينه النادي ، فاطمة حسني.



الجهاز الفنى والادارى :

رئيس الجهاز محمود غزال،مدير القطاع طارق السعدى،مدرب الفريق عابد هرماش،علاج طبيعى دكتورة ندى،خدمات معاونة مسعد جمعة.

كما حقق فريق تحت ١٧ سنه ناشئات للكرة الطائرة، بصيد الدقي الفوز علي نادى دجلة التجمع، بنتيجة 3 / صفر، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات بطولة الجمهورية.



ضمت قائمة الصيد اللاعبات: فاطمه الزهراء، حبيبه عمر، ملك محمد، فريده محمد، لينه الظواهري، زينه عمرو، فاطمه محمد، كارما حاتم، نور محمد، ياسمين تامر، مايا احمد، فرح حسام، زينه النادي، مريم احمد، فاطمه عيد، مريم محمد، ريناد وليد، مليكه مرتضي، زينه اشرف، ساره طارق، رقيه احمد، جودي فرج الله.



الجهاز الفني والاداري:

محمود غزال رئيس الجهاز، طارق السعدي مدير قطاع الناشئات، وليد عصفور مدرب الفريق، جيلان فضل محلل تقني، عادل مصطفي و عبد الرحمن صبحي اداريين، الدكتورة منه الشرقاوي طبيب الفريق، مسعد جمعة فني ملاعب.