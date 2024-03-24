صحة المنيا: إجراء 44 ألف 710 تحاليل مختلفة

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين بمراكز ومدن وقرى المحافظة ، حيث أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، أن المديرية قامت بعمل 44 ألف 710 تحاليل مختلفة بمعامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة خلال شهر فبراير الماضي 2024، ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة ، وتحت رعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا.

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الصمد مدير إدارة المعامل بمديرية الصحة ، ان مستشفيات المديرية قامت بعمل 44 ألف و710 تحاليل مختلفة ، شملت ، 7385 صورة دم كاملة ، 8983 تحليل غازات ودم وأملاح ، 18784 تحليل كيمياء ، 176 تحليل فيروسيات ، 1609 شهادة صحية ، 275 عينة أغذية ، 1951 عينة مياه شرب ، 34 عينة مياه صرف صحي ، 555 فحص ميكروسكوبي ، 142 مزارع درنية للكشف عن ميكروسكوب الدرن ، 30 عينة غسيل كلوي .

وأضافت عبد الصمد، أن مديرية الصحة قامت بتنظيم وتنفيذ دورات تدريبية لــ 135 متدرب من الأطباء والصيادلة والكيميائيين وفنيين المعامل على الجودة .