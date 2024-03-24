موعد لقائي الزمالك وفيوتشر بربع النهائي الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكره القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر مساء يوم 31 من شهر مارس الجاري لحساب منافسات الدور ربع النهائي من بطوله الكونفدرالية الافريقية بلقاء الذهاب.

ويقام لقاء الإياب بالقاهرة مساء يوم السابع من شهر أبريل المقبل وتذاع المواجهتين عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الافريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

على صعيد متصل ، أعلنت لجنة المسابقات تأجيل مباراتي الزمالك ضد بلدية المحلة ومودرن فيوتشر ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشارت اللجنة أن قرار تأجيل مباراتي الدوري جاء بسبب تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات دور الثمانية لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

يلتقي نادي الزمالك مع نظيره مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية، فيما يواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري الأبطال.