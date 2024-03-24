الخطيب يُهنئ سيدات يد الأهلي

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبات الفريق الأول لكرة اليد وجهازهن الفني والإداري والطبي، بالفوز بكأس مصر بجانب بطولة الدوري التي حققها الفريق قبل أيام.

وأشاد رئيس النادي الأحمر بالأداء المتميز للاعبات وروحهن العالية والإصرار على المكسب والجمع بين البطولتين. وقال إن الفوز يحمل الفريق مسئوليات كبيرة ويزيد من تطلعاتنا نحو التتويج بالبطولات القارية، وهذا بالطبع يحتاج إلى مضاعفة الجهد والاستعداد القوي لإسعاد جماهير الأهلي الوفية، القاسم المشترك في تحقيق الانتصارات والبطولات.