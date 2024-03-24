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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الخطيب يُهنئ سيدات يد الأهلي

الخطيب
الخطيب

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبات الفريق الأول لكرة اليد وجهازهن الفني والإداري والطبي، بالفوز بكأس مصر بجانب بطولة الدوري التي حققها الفريق قبل أيام.

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مدرب سيدات يد الأهلي : التتويج بالكأس دافع معنوي

 وأشاد رئيس النادي الأحمر  بالأداء المتميز للاعبات وروحهن العالية والإصرار على المكسب والجمع بين البطولتين. وقال إن الفوز يحمل الفريق مسئوليات كبيرة ويزيد من تطلعاتنا نحو التتويج بالبطولات القارية، وهذا بالطبع يحتاج إلى مضاعفة الجهد والاستعداد القوي لإسعاد جماهير الأهلي الوفية، القاسم المشترك في تحقيق الانتصارات والبطولات.

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