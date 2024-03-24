ننشر شروط العمل بكنترولات الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط العمل بكنترولات الثانوية العامة استعداداً للامتحانات.

وأعلنت لجان النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة 2024 عن فتح باب التقدم للأعضاء الجدد للعمل بالكنترولات وقبول طلبات الأعضاء الجدد، لتسجيل الاسم والبيانات الشخصية باستمارة الالتحاق بمقر لجنة النظام والمراقبة على أن تعقد المقابلة الشخصية والامتحان التحريري الأسبوع الجارى.

شروط العمل بكنترولات الثانوية العامة 2024: