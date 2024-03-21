6 معايير لوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

حدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، معايير وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 .

وذكر وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تأتي بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية.

وأعلن وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة تحتوي على 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ووجه وزير التربية والتعليم بأن تتضمن امتحانات الثانوية العامة 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

ونبه وزير التربية والتعليم بضرورة مراعاة تناسب عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في كل مادة مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى تشديد الإجراءات خلال امتحانات الثانوية العامة 2024 لمواجهة ظاهرة الغش بجميع أشكاله.



ولفت وزير التربية والتعليم إلى العمل على ضبط منظومة المرحلة الثانوية العامة منذ بداية العام الدراسي، وعلى رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

معايير وضع أسئلة امتحانات الثانوية

أن تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة قادرة على قياس القدرات العقلية، ونواتج التعلم الحقيقية. أن يتناسب وقت إجابة الأسئلة ووقت المراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان. وضوح ودقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة. التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات. عدم تكرار أية أسئلة في امتحانات الثانوية العامة. ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 22 يونيو للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة.

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة بنظام الكتاب المفتوح open book، على أن يتسلم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضي في بداية امتحان كل مادة ثم يسلمونه للملاحظ في نهاية الامتحان.