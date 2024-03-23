مايكروسوفت تغلق 50 خدمة سحابية للشركات الروسية

تخطط Microsoft لتقييد الوصول إلى أكثر من خمسين منتجًا سحابيًا للمؤسسات الروسية بحلول نهاية مارس كجزء من متطلبات العقوبات المفروضة على الدولة والتي أصدرتها الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي.

كان من المقرر في البداية إجراء التعليق في 20 مارس 2024، ولكن تم تأجيله إلى نهاية الشهر لمنح الكيانات المتأثرة مزيدًا من الوقت لإعداد حلول بديلة.

تم الإبلاغ عن أخبار عمليات التعليق الوشيكة هذه لأول مرة من قبل مجموعة شركات Softline، وهي واحدة من أكبر شركات تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات المتبقية في روسيا.

وجاء في منشور Softline المترجم آليًا: "بالنيابة عن مجموعة شركات Softline، نؤكد تلقي معلومات رسمية من Microsoft وAmazon حول تعليق الوصول إلى المنتجات السحابية في روسيا اعتبارًا من 20 مارس 2024".

"وفي هذا الصدد، تحذر مجموعة شركات سوفت لاين من القيود الوظيفية المحتملة في تشغيل المنتجات والخدمات السحابية من مايكروسوفت وأمازون وجوجل."

شاركت Softline رسالة من Microsoft على Telegram، والتي تنص على أن التعليق يرجع إلى لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي 2023/2873، التي صدرت في ديسمبر الماضي.

"كما تعلمون، فرض الاتحاد الأوروبي مؤخرًا عقوبات اقتصادية جديدة، اعتبارًا من 20 مارس 2024، تمنع مايكروسوفت من توفير برامج إدارة أو تصميم معينة (بما في ذلك الحلول المستندة إلى السحابة) للكيانات المسجلة في روسيا.

لقد حددت Microsoft أن واحدًا أو أكثر من اشتراكاتك أو خدماتك المجمعة يبدو أنها تخضع لهذه المحظورات. تلتزم Microsoft بالامتثال لقوانين ولوائح التجارة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى جميع الولايات القضائية الأخرى التي تعمل فيها.

وامتثالاً لهذه التفويضات الحكومية، يجب على Microsoft إنهاء هذه الاشتراكات بحلول 20 مارس 2024، في غياب توجيهات الاتحاد الأوروبي المستقبلية التي من شأنها تغيير هذا القرار أو التفويض العام أو المحدد من الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.

بعد 20 مارس 2024، لن تتمكن من الوصول إلى منتجات أو خدمات Microsoft هذه، أو أي بيانات مخزنة فيها." - Microsoft.

وبحسب ما ورد، بعد محادثات مع Softline، وافقت Microsoft على تأجيل تعليق الخدمات حتى نهاية مارس.

ولم تحدد رسالة مايكروسوفت الخدمات التي سيتم سحبها، لكن TASS قامت بتجميع قائمة تضم أكثر من 50 منتجًا لن تكون متاحة في نهاية مارس.



بعض أهم المنتجات التي سيتم إبطال مفاتيح الترخيص الخاصة بها هي:

Microsoft Azure: منصة سحابية لخدمات الحوسبة والتحليلات والتخزين والشبكات.

Dynamics 365: تطبيقات ERP وCRM للعمليات التجارية وإدارة علاقات العملاء.

Microsoft Teams: منصة للتعاون والتواصل لأماكن العمل الحديثة.

Power BI: أداة تحليلات الأعمال لتصور البيانات واتخاذ القرارات المستنيرة.

SQL Server: نظام إدارة قاعدة بيانات لتخزين البيانات وإدارتها وتحليلها بشكل آمن وموثوق.

Visual Studio: بيئة التطوير المتكاملة (IDE) لتطوير البرامج عبر لغات متعددة.

Power Automate: أداة أتمتة سير العمل عبر مختلف التطبيقات والخدمات لزيادة الكفاءة.

SharePoint: منصة لإدارة المستندات والتعاون للعمليات التي تركز على المشاريع والمستندات.

Intune: حل إدارة نقطة النهاية لإدارة الأجهزة المحمولة والتطبيقات بشكل آمن.

Dynamics AX/NAV: حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لإدارة الشؤون المالية والموارد البشرية والعمليات في الشركات المتوسطة والكبيرة.

Microsoft 365: مجموعة تتضمن تطبيقات Office والخدمات السحابية والأمان لتحقيق إنتاجية وتعاون شاملين.

OneDrive: خدمة التخزين السحابي لحفظ الملفات والصور وتسهيل المشاركة والوصول إليها من أي مكان.

Excel: تطبيق جداول بيانات لتحليل البيانات وتصورها وإمكانات الحساب الشاملة.

بالإضافة إلى ما سبق، ستقوم Microsoft بحظر الوصول إلى البرامج المرتبطة بـ LinkedIn ومجموعات تطوير Media Player.



لقد تم توضيح أن إبطال التراخيص يؤثر على الشركات والمنظمات الروسية العاملة في مجالات الهندسة المعمارية والتصميم والبناء والتصنيع والإعلام والتعليم والترفيه ونمذجة معلومات البناء (BIM) والتصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر.

ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن أي خطط لتقييد الوصول إلى الأفراد، لذلك من المفترض أن تظل المنتجات المذكورة متاحة للمستخدمين العاديين.

على الرغم من أن هذا لم يكن تطورًا غير متوقع تمامًا نظرًا لأن الوضع في أوكرانيا لم يتغير، فقد اختارت العديد من الكيانات الروسية سابقًا شراء اشتراكات في منتجات Microsoft باستخدام حسابات أجنبية أو طرق تجاوز أخرى.