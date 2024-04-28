حملات تفتيشية لـ "سلامة الغذاء" على الأسواق بالمحافظات.. صور

في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 30 حملة تفتيشية موسعة على 150 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود).

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 10 منشآت غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

وتم تنفيذ 10 قرارات نيابة، كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 30 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بشن حملات تفتيشية على 5 منشآت غذائية بمركز الفيوم، مركز سنورس ومركز طامية، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وفي إطار الدور التوعوي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تم المرور على عدد من مصانع الأغذية ومراكز تجميع الألبان وتوعية القائمين عليها بدور واختصاصات الهيئة وتوجيههم لضرورة التسجيل والحصول على ترخيص تداول الأغذية، وتم تسجيل 1 مصنع و 1 مركز تجميع ألبان بناءً على تلك التوجيهات.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 2 حملة تفتيشية موسعة على 5 منشآت غذائية في نطاق مدن ومراكز المحافظة (مركز حي غرب، حي شرق، أخميم)، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 1 محضر إعدام لمنتجات ألبان منتهية الصلاحية، وأخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

كما نفذ الفرع حملة تفتيشية مكبرة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين على عدد 10 منشآت غذائية، وأسفرت عن ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم تحرير 2 محضر.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 7 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على 33 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (مركز المنصورة، ميت غمر، المطرية).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 332 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص، كما تم التحفظ على 3 طن و 194 كجم لحوم ودهن حيواني من قبل الجهات الأخرى.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 2 حملة تفتيشية على 2 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر الإعدام لجميع تلك المنتجات، وتم الإعدام في حضور لجنة من مفتشي هيئة سلامة الغذاء، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الإسكندرية بشن 10 حملات تفتيشية على 21 منشأة غذائية، أسفرت عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتبين وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء وتم التنبيه على تلك المنشآت الغذائية بضرورة الإلتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء، وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية على 22 منشأة غذائية بمدينة بلبيس، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.