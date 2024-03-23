أنواع آلام البطن وطرق علاجها

تختلف أسباب آلام البطن من حالة إلى أخرى، على الرغم من تشابه الأعراض، وأبرزها الألم الموضعي الذي يحدث في منطقة واحدة بسبب عضو متضرر.

أسباب آلام البطن

ووفقًا لما ذكره موقع هيلف الطبي، هناك الكثير من أنواع آلام البطن، منها الألم بشكل عام الذي يشعر به الشخص في منتصف البطن، بالاضافة إلى بعض الآلام التي تكون موضعية حادة وهي في الغالب ناتجة عن التهابات حادة تصيب بعض أجهزه الجسم أو بعض مشكلات الأمعاء ولكنها جميعا تنتج عن الالتهابات الشديدة مما يحدث تهيجا شديدا والما لا يحتمل

وكذلك آلام الأمعاء أو الأحشاء، الذي يتميز ببعض الأعراض التي تختلف عن بعض الأمراض البطن الأخرى، منها الشعور بالانتفاخ الشديد وحالة من الرغبه في القيء والغثيان فضلا عن تقلصات شديدة في عضلات البطن، بالاضافة إلى آلام البطن الناتجة عن المغص وتلك الآلام تأتي وتذهب، تصيبك تارة وتتركك تارة أخرى

كما توجد ألم التشنجات وهو الناتج عن الإصابة بالانتفاخات الشديدة والغازات الكثيرة