أعراض مرض باركنسون.. 4 علامات يمكن اكتشافها في الكلام

من المعروف أن مرض باركنسون يؤثر على الكلام بعدة طرق في معظم الحالات، يمكن أن يتسبب ذلك في تداخل الكلمات والغمغمة، مما يجعل الأشخاص يتحدثون بهدوء مع نطق محدود وفي حالات أخرى قد ينتج كلاماً سريعاً مع التأتأة، وينتج كلاهما عن أعراض غير حركية تضعف الذاكرة والتفكير، اللذين يستخدمان في بناء اللغة.

وفقا لمرض باركنسون في المملكة المتحدة، فإن فقدان تعبيرات الوجه والترهل يمكن أن يجعل الكلام صعبا، وقد تمثل الإشارة أيضًا لغة جسد خاطئة لما تحاول قوله وتتسبب في إساءة فهم الأشخاص لك.

يمكن أن يساهم ضيق التنفس الذي قد يعاني منه مرضى باركنسون في صعوبة التحدث بوضوح.

غالبًا ما يحتاج المرضى المصابون بمرض باركنسون إلى مساعدة معالج النطق الذي يمكنه تقديم المشورة والتعليم حول كيفية التعامل مع هذه الأعراض، وهناك أيضًا أجهزة يمكنها المساعدة في حل صعوبات الاتصال. قد يستفيد الجانب المعرفي أيضًا من تمارين الذاكرة الموجودة المستخدمة لعلاج مرض باركنسون والحالات المماثلة.

نفس الآليات المسؤولة عن مشاكل النطق يمكن أن تسبب أيضًا صعوبة في الأكل والشرب، ويصبح الاختناق خطرًا أكبر بكثير على الأشخاص المصابين بمرض باركنسون، حيث تصبح العضلات المشاركة في البلع أقل استجابة.

يحدث مرض باركنسون بسبب موت الخلايا العصبية التي تنتج الدوبامين، والدوبامين هو ناقل عصبي، وبدون وجود كمية كافية منه في الجسم، تفقد الخلايا العصبية قدرتها على العمل بشكل طبيعي، والهزات والتصلب المصاحب للمرض هي نتيجة لهذه النهايات العصبية.