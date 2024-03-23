كيف تفوز شركات التكنولوجيا الكبرى بحرب المواهب في الذكاء الاصطناعي؟

قد يبدو الأمر أشبه بخطوة شيطانية في مباراة شطرنج، ولكنه في واقع الأمر مصطلح مفيد لوصف أحدث مناورة محسوبة للشركات قام بها ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت.

تحاول شركات التكنولوجيا في كثير من الأحيان اصطياد فرق من الموظفين الأذكياء من خلال ما يسمى بالاستحواذ: الاستحواذ على شركة ناشئة لتوظيف الأشخاص. يتمثل التطور الجديد لناديلا في توظيف الأشخاص وترك الشركة وراءهم.

أعلنت شركة مايكروسوفت هذا الأسبوع أنها قامت بتعيين اثنين من المؤسسين الثلاثة لشركة Inflection، التي كانت ذات يوم واحدة من أهم شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى العديد من موظفيها البالغ عددهم 70 موظفا.

وسيشرف الآن مصطفى سليمان وكارين سيمونيان على Microsoft AI، التي ستتولى مسؤولية خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة للمستهلك، بما في ذلك برنامج Copilot chatbot، ومحرك البحث Bing، ومتصفح Edge الخاص بها.

إن موجة التوظيف الأخيرة التي قامت بها مايكروسوفت، في أعقاب استثمارها بقيمة 13 مليار دولار في OpenAI وشراكتها الأخيرة مع شركة ميسترال الفرنسية، تسلط الضوء على نية الشركة في التحالف مع شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة الطموحة والسيطرة على السوق. لقد كان أيضًا من أوائل الداعمين لـ انعطاف.

النشاط المفرط للشركة، المصحوب بالكثير من ضجيج المستثمرين حول الذكاء الاصطناعي، ساعد مايكروسوفت على الظهور من جديد باعتبارها الشركة العامة الأكثر قيمة في العالم بقيمة سوقية تبلغ 3.1 تريليون دولار، أي أكثر من جميع الشركات المدرجة في مؤشر FTSE 100 في لندن مجتمعة. مرة أخرى، تركت مايكروسوفت منافستها اللدودة جوجل.

توضح خطوة مايكروسوفت التدافع للحصول على أفضل الباحثين بين أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، حيث يراهنون على مطالبهم في اقتصاد الذكاء الاصطناعي المستقبلي.