يونس: مباراة نيوزلندا "بداية تعارف" بين حسام حسن ولاعبي المنتخب

قال أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن مباراة نيوزيلندا كانت بداية تعارف بين حسام حسن ولاعبي منتخب مصر.

أضاف يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "حسام حسن يريد تنفيذ أفكاره مع منتخب مصر ولذلك كان لديه إصرار على خوض بطولة كأس العاصمة، وكان الأهم في مباراة الأمس هو تحقيق الفوز".

وواصل: "ملعب العاصمة شيء مميز للغاية ومن وجهة نظري من أفضل استادات العالم، وشعرت بالفخر بالتواجد في هذا الملعب الجميل".