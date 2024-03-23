الأحد 24 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يونس: مباراة نيوزلندا "بداية تعارف" بين حسام حسن ولاعبي المنتخب

حسام حسن مع لاعبي
حسام حسن مع لاعبي منتخب مصر

قال أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن مباراة نيوزيلندا كانت بداية تعارف بين حسام حسن ولاعبي منتخب مصر.

txt

تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام أستراليا

أضاف يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "حسام حسن يريد تنفيذ أفكاره مع منتخب مصر ولذلك كان لديه إصرار على خوض بطولة كأس العاصمة، وكان الأهم في مباراة الأمس هو تحقيق الفوز".

وواصل: "ملعب العاصمة شيء مميز للغاية ومن وجهة نظري من أفضل استادات العالم، وشعرت بالفخر بالتواجد في هذا الملعب الجميل".

مواد متعلقة

حسام حسن: جاهزون للنهائي والفوز يأتي من الروح الموجودة داخل غرفة الملابس

الجريدة الورقية