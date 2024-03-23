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السبت 23 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام أستراليا

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي تحت 23 عامًا، التشكيل الاساسي لمواجهة أستراليا، المقرر لها اليوم على أرضية استاد الفتح، في إطار دور نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا.

ويشارك في بطولة غرب آسيا 8 منتخبات، وهي: "مصر، السعودية، الأردن، العراق، الإمارات، كوريا الجنوبية، تايلاند وأستراليا" خلال الفترة من 20 إلى 26 مارس الجاري 

ويتواجد منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة من أولمبياد باريس بجانب إسبانيا وجمهورية الدومنيكان وصاحب المركز الثاني بـ كأس أمم آسيا. 

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تشكيل منتخب تونس أمام كرواتيا

تشكيل منتخب مصر الأولمبي اليوم أمام أستراليا

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد - عمر فايد - حسام عبد المجيد - كريم الدبيس.

خط الوسط: محمود جهاد - محمود صابر - محمد شحاتة.

خط الهجوم: إبراهيم عادل- بلال مظهر - أسامة فيصل. 

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