الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الاستعلام عن نتائج مسابقة وظائف البريد المصري 2024

اعلنت سابقآ هيئة البريد المصرى عن عدد من الوظائف ، حيث قامت بوابة الوظائف بتقديم رابط للاستعلام عن نتائج مسابقة وظائف البريد المصري، والتي أعلنت إدارة البريد المصري عن فتح باب التقديم لها بهدف جذب الشباب لشغل الوظائف الشاغرة في مختلف المجالات.

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وبعد انتهاء فترة التقديم، ينتظر الجميع بفارغ الصبر النتائج.

 

كيفية الاستعلام

1. قم بزيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية.
2. اختر قسم وظائف البريد.
3. حدد خيار "استعلام النتائج".
4. أدخل معلوماتك بدقة، بما في ذلك رقم الطلب الذي حصلت عليه عند تقديم الطلب.
5. انقر على زر الاستعلام.

إذا تم قبولك، سيتم تحديد مواعيد إجراء اختبارات الوظيفة.

 

شروط القبول

- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيما في جمهورية مصر العربية.
- عمر المتقدم لا يجب أن يتجاوز 30 سنة.
- يجب أن يحصل المتقدم على درجة جيد على الأقل في الثانوية العامة أو مؤهل معادل.
- يجب توافر التدريب والمهارات الضرورية للوظيفة المتقدم إليها.

 

- يجب أن تتوافر القدرات والكفاءة اللازمة لأداء الوظيفة بشكل فعال.
- اجتياز جميع الامتحانات والمقابلات المطلوبة.
- يشترط السلوك الحسن والسمعة الجيدة.

 

تتمثل هذه الخطوات والشروط في جهود هيئة البريد المصري لتعزيز فرص التوظيف وتقليل معدلات البطالة فى البلاد

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