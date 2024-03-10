مواعيد عمل البريد المصري في شهر رمضان

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك، والمعروف أن هناك تغيرًا في مواعيد العمل تطرأ مقارنة بالشهور الماضية، وفي السياق يكثف الكثير من المواطنين البحث عن مواعيد عمل البريد المصري في رمضان 2024.

الهيئة القومية للبريد المصري

ويتم استقبال المواطنين في المكاتب المختلفة للبريد لصرف المعاشات أو الحوالات أو للمعاملات البريدية الأخرى خلال شهر رمضان 2024 وفقًا للهيئة القومية للبريد المصري، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً، وتلك الفترة الصباحية لعمل مكاتب البريد في نهار رمضان 2024.

تشغيل مكاتب بريد على مستوى الجمهورية فترة ليلية

ومن المقرر تشغيل مكاتب بريد على مستوى الجمهورية فترة ليلية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ مواعيد عمل مكاتب البريد في رمضان 2024 من الساعة الـ8 مساءً حتى الساعة الـ11 مساءً.

الأكشاك البريدية

وتيسيرا على المواطنين تقرر تشغيل الأكشاك البريدية وبعض مكاتب وسيارات البريد المتنقلة يوم الجمعة من كل أسبوع، و تبدأ مواعيد عملها من الساعة الـ10 صباحًا حتى الـ4 عصرًا.