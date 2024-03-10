الأحد 10 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مواعيد عمل البريد المصري في شهر رمضان

البريد المصري
البريد المصري

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك، والمعروف أن هناك تغيرًا في مواعيد العمل تطرأ مقارنة بالشهور الماضية، وفي السياق يكثف الكثير من المواطنين البحث عن مواعيد عمل البريد المصري في رمضان 2024.

txt

البريد يشارك في منتدى القادة البريديين الأول للمنطقة العربية بعمان

txt

سلطنة عمان تشارك في المعرض العربي للطوابع بمبني البريد المصري التاريخي بالقاهرة

الهيئة القومية للبريد المصري

ويتم استقبال المواطنين في المكاتب المختلفة للبريد لصرف المعاشات أو الحوالات أو للمعاملات البريدية الأخرى خلال شهر رمضان 2024  وفقًا للهيئة القومية للبريد المصري، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً، وتلك الفترة الصباحية لعمل مكاتب البريد في نهار رمضان 2024.

 تشغيل مكاتب بريد على مستوى الجمهورية فترة ليلية

ومن المقرر تشغيل مكاتب بريد على مستوى الجمهورية فترة ليلية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ مواعيد عمل مكاتب البريد في رمضان 2024 من الساعة الـ8 مساءً حتى الساعة الـ11 مساءً.

 الأكشاك البريدية 

وتيسيرا على المواطنين تقرر تشغيل الأكشاك البريدية وبعض مكاتب وسيارات البريد المتنقلة يوم الجمعة من كل أسبوع، و تبدأ مواعيد عملها من الساعة الـ10 صباحًا حتى الـ4 عصرًا.

مواد متعلقة

مصر والثروة السمكية.. تحديات وآفاق المستقبل

البريد يعلن عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك

البريد يحذر من الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي

البريد يُصدر بطاقة تذكارية لأبرز زهور الزينة في مصر
الجريدة الورقية