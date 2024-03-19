الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تعرف على مواعيد عمل البنوك ومكاتب البريد برمضان 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد عمل البنوك ومكاتب البريد في شهر رمضان  2024م، لعمل التعاملات المالية المختلفة وخاصة الحوالات. 

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أسعار الدولار في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

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سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء

وتزامناً مع بدء شهر رمضان المبارك فقد أعلنت الهيئة القومية للبريد مواعيد عمل البريد المصري في شهر رمضان 2024 في جميع مكاتب البريد والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة، بالإضافة لعمل المكاتب خلال يومي الجمعة والسبت، جانب عمل المكاتب الرئيسية في الفترات الليلية من أجل التسهيل على المواطنين وتقديم الخدمات إليهم طيلة الشهر الفضيل.

 مواعيد عمل مكاتب البريد في شهر رمضان 2024
 

تقرر تعديل مواعيد عمل مكاتب البريد طيلة شهر رمضان المبارك؛ على مستوى الجمهورية، والتي تصل لـ 4500 مكتب بريد، حيث ستبدأ الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، كما وستعمل جميع المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة بكل المحافظات في فترة العمل مسائية حتى الساعة 4 عصرًا.

 

مكاتب بريد تعمل بالفترات المسائية 

تقرر تشغيل 109 مكاتب بريدية على مستوى الجمهورية خلال الفترة الليلية في شهر رمضان المبارك، حيث ستبدأ مواعيد العمل من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 11 عشرة ليلًا؛ لتيسير حصول المواطنين على الخدمات في شهر رمضان.

 

 كما تقرر تشغيل الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية يوم الجمعة من كل أسبوع.

 

هذا وستبدأ مواعيد العمل فيها من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا، مع تشغيل مناطق التوزيع الرئيسية طيلة فترات العمل الليلية، حيث ستبدأ مواعيد العمل بها من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 ليلًا، لتوفير أفضل الخدمات للشحن السريع وتوصيل الطرود بأقصى سرعة ممكنة خلال شهر رمضان المبارك.

 

مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2024

 

أعلن البنك المركزي المصري، عن عدد ساعات العمل المقرر تطبيقها على مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون فترة العمل 4 ساعات فقط في اليوم لاستقبال المواطنين، حيث يبدأ العمل في تمام الساعة 9:30 صباحًا وينتهي في تمام الساعة 1:30 ظهرا، أما الموظفين فتبدأ ساعات عملهم من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الساعة الثانية ظهرا، على أن تكون عدد ساعات العمل 5 ساعات فقط للموظفين خلال شهر رمضان 2024 .

 

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