إقبال ملحوظ لمحامي الأقصر واللجنة تواصل أعمال الفرز

انتخابات نقابة المحامين

شهد مجمع محاكم الأقصر، اليوم السبت، إقبال ملحوظ للمحامين المشاركين في أعمال التصويت لاختيار النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة، ثم واصلت اللجنة المشرفة على الانتخابات أعمال فرز الأصوات بعد غلق باب الاقتراع في الخامسة مساء اليوم.



وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين قد أغلقت باب التصويت في العملية الانتخابية التي تجرى على منصب نقيب المحامين، وعضوية المجلس لعام 2024، في تمام الساعة الخامسة مساء على مستوى الجمهورية.



ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية وفق الكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

في سياق متصل أكد المستشار محمد عبد المعطى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، بأن اللجنة تواصل تلقيها نتائج فرز أصوات الناخبين فى انتخابات النقابة من اللجان الفرعية، مضيفا أنه من المحتمل أن يتم إعلان نتيجة النقيب غدا الأحد.