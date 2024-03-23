آبل أحدث عملاق تكنولوجيا تحت الحصار

لكي نفهم مدى تأثير الدعوى القضائية الجديدة التي رفعتها حكومة الولايات المتحدة على جوهر الهوية التي صاغتها شركة أبل لنفسها، دعونا ننظر أولاً في القاعدة الجماهيرية للشركة.

تتمتع شركة Apple بمكانة فريدة كعلامة تجارية تكنولوجية.

لقد حضرت الكثير من أحداث Apple في وقتي، سواء بشكل افتراضي أو شخصيًا، والشيء الوحيد الذي يجعلنا دائمًا كصحفيين نرفع حاجبنا هو الصراخ والهتاف من الجمهور في كل مرة يتم فيها تقديم ميزة جديدة، مهما كانت صغيرة أو صغيرة. يتم الإعلان عن تزايدي.

عندما يتم طرح منتج جديد للبيع، يشكل موظفو شركة Apple حرس شرف خارج المتاجر ويصفقون للمشترين الأوائل - بعضهم قد خيموا في الخارج لساعات مقدمًا، وأنفقوا آلاف الدولارات (من يستطيع أن يفلت من تقاضي 3500 دولار) / 3499 جنيهًا إسترلينيًا لسماعة رأس VR؟).



كتب ليندر كاهني في كتابه The Cult of Mac الذي صدر عام 2006: "إن شركة آبل تشبه عقارًا غريبًا لا يمكنك الاكتفاء منه".

إنه هذا "المخدر الغريب" أو "التجربة السحرية"، على حد تعبير شركة أبل في بيان لها يوم الخميس، الذي يتعرض الآن لانتقادات شديدة.

حتى الآن، تعتبر روح شركة أبل نموذجًا تجاريًا ناجحًا إلى حد كبير. وبينما أكتب، تبلغ قيمة الشركة 2.6 تريليون دولار.

تقدر شركة التحليل CCS Insight أن 72% من أجهزة الهواتف الذكية التي تم شراؤها في أمريكا الشمالية وحدها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 كانت عبارة عن أجهزة iPhone. حصلت سامسونج على 25%، ولم تترك سوى 3% للجميع في مجال صناعة الهواتف.

إحدى نقاط البيع الكبيرة لشركة Apple هي تركيزها على الخصوصية والأمان. لكن السؤال هو ما إذا كانت ستحقق ذلك من خلال إغلاق المنافسة.

قامت شركة التكنولوجيا العملاقة باحتكار غير قانوني للهواتف الذكية، وفقًا للدعوى القضائية الشاملة التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس.

وتتهم الولايات المتحدة شركة أبل باحتكار سوق الهواتف الذكية

تقوم شركة Apple بشكل روتيني بحظر أدوات تتبع الويب - وهو أمر مزعج لمستخدمي الويب ولكنه أيضًا مصدر إيرادات مهم للشركات الرقمية الأخرى.

كما أنها تدير "حديقة مسورة". وهذا يعني أن جميع منتجات Apple تعمل معًا بسلاسة، ويتم فحص كل تطبيق وطريقة دفع وتحديث نظام التشغيل والموافقة عليه من قبل عملاق التكنولوجيا. إنه نظام بيئي مغلق، وهو ما يبقيه آمنًا.

يشعر المطورون بالغضب لأنه يتعين عليهم الدفع مقابل الدخول، وعليهم أيضًا اتباع قواعد Apple الصارمة: لكن Apple تقول إنهم في المقابل يحصلون على إمكانية الوصول إلى سوق هائلة من العملاء المحتملين.

تعد منصة بث الموسيقى، Spotify، وEpic Games، التي تصنع Fortnite، أكبر اسمين تجاريين يتخذان موقفًا صريحًا ضد هذا. تمت إزالة Fortnite من متجر التطبيقات: لم يذهب Spotify إلى هذا الحد، ربما لأنه يضم ملايين المشتركين على iPhone.

أكبر منافس للهواتف الذكية لشركة Apple هو نظام Android من Google، وهو أمر أكثر اتساعًا بكثير. يجب أن يعمل نظام التشغيل الخاص به عبر عشرات الأجهزة المختلفة التي صنعتها شركات مصنعة مختلفة على مر السنين. ونتيجة لذلك، فإنها توفر المزيد من الخيارات للمستهلك - كما أنها حتماً أقل أماناً.

وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ليست السلطة الوحيدة التي تقرر إلقاء نظرة فاحصة على الوضع الفريد لشركة أبل.

حتى وقت قريب، لم يستخدم iPhone نفس كابل الشحن مثل أي شيء آخر تقريبًا - حيث تتطلب معظم الطرز كابل Lightning مخصصًا. لكن الاتحاد الأوروبي يطبق قاعدة مشتركة للشاحن، وتبيع شركة أبل الآن محولات كابلات البرق، فضلا عن تغيير أحدث طراز لها إلى منفذ USB-C الأكثر انتشارا.

لكن وزارة العدل لا تتمتع بنفس السلطة.

ستكون هذه عملية قضائية يتعين عليها فيها إقناع القاضي، وليس لديها سجل ناجح جدًا في القيام بذلك.

كان ذلك يتعلق بهيمنة متصفح الويب الخاص بشركة Microsoft Internet Explorer، والذي تم تثبيته افتراضيًا في ملايين الأجهزة التي تعمل بنظام Windows.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن شركة Apple لا تحتجز عملائها كرهائن وضمهم إلى حضنها.

وقالت كارولينا ميلانيسي من شركة تحليل صناعة التكنولوجيا Creative Strategies: "كل قضية ضد شركة Apple تصور مستخدميها على أنهم مستهلكون بلا إرادة حرة. وأنا أعاني حقًا من ذلك".

أعلم أن لدي أصدقاء يستخدمون أجهزة iPhone الذين رفضوا "الإغراء" المتمثل في التغيير إلى علامة تجارية أخرى، حتى لو كانوا يحبون مظهر شيء مختلف.

لكن هذا لا يعني أن شركة آبل تعمل على إيقافهم بشكل فعال، على الرغم من أن التعليق الذي أدلى به الرئيس التنفيذي تيم كوك ذات مرة قد عاد الآن ليضايقه.

ذكر أحد المراسلين في إحدى المقابلات أنه لم يتمكن من مشاركة مقطع فيديو مع والدته التي كان لديها هاتف مختلف.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبل مازحا: "اشتري لوالدتك هاتف آيفون".

وتعهدت شركة أبل بمحاربة الدعوى "بقوة" ونفت هذه المزاعم.

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