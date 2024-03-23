تقدم عبد الحليم علام في منصب النقيب بانتخابات نقابة المحامين ببنها

أوضحت المؤشرات الأوليه لفرز الأصوات داخل 3 لجان بنقابة المحامين بشمال القليوبية تقدم عبد الحليم علام، حيث جاء عدد الاصوات في لجنة بندر بنها تقدم عبد الحليم بحصولة على 35 صوتا يليه سامح عاشور بحصوله على 25 صوتا، نبيل عبد السلام 29 صوتا. ولجنه 2 بندر بنها حصول عبد الحليم علامه على 12 صوتا وسامح عاشور 7 أصوات، نبيل عبد السلام 14 صوت لجنة 3 مركز بنها عبد الحليم 53 صوتا سامح عاشور 27 صوتا ونبيل عبد السلام 29 صوتا.

كانت قد أغلقت اللجان المشرفة على أعمال التصويت بانتخابات نقابة المحامين بمحافظة القليوبية والتى جرت على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة أبوابها بعد اقبال محدود من المحامين.

وقال مجدى المهدى نقيب المحامين بشمال القليوبية أن الانتخابات جرت تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية.

حيث ترأس الاشراف على لجان التصويت المستشار سعيد سنوسي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة العامة بالقليوبية والمستشار أحمد ندا رئيس النيابة الإدارية بمنوف والدكتور ابو بكر الديب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار هشام العراقي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

واضاف المهدى أن ٧٠٠٠ محامى هم عدد اعضاء الجمعية العمومية لم يدلى منهم بصوته الا نسبة لا تتجاوز ال ١٣٪ أدلوا بأصواتهم في ٨ لجان بنها وطوخ وشبين القناطر وكفر شكر.

وأشاد المهدى بالاجراءات والجهود التى بذلت من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات والتى تمت في أجواء من الشفافية وفي صناديق زجاجية وتم التيسير على المحامين خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وأشار نقيب المحامين بشمال القليوبية إلى أن أهم المطالب التى سيتم طرحها على المجلس القادم هى تغيير وتعديل لائحة العلاج وتعديل المعاشات ورفع قيمتها .

يذكر أن انتخابات نقابة المحامين تجرى في 488 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل.

وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا

حيث يتنافس فى الانتخابات 15 مرشحا على منصب النقيب، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم، 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و١٩ مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و٢١ مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عمليات التصويت تنتهي فى تمام الخامسة مساءا وتبدأ عملية الفرز فور غلق اللجان مباشرة