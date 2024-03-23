ورشة معلقات من الجلد الطبيعى بقصر ثقافة العريش

ضمن برامج وزارة الثقافة، وضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة شمال سيناء، اليوم السبت ٢٣ مارس ٢٠٢٤ و في إطار برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المكثف بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان.



استكمال تنفيذ ورشة معلقات من الجلد الطبيعى تابعة لقسم الفنون التشكيلية والحرف البيئية بقصر ثقافة العريش اليوم، إشراف الأستاذ شعبان جمعه موجه تربية فنية وتم تنفيذ معلقات من الجلد الطبيعى للفن الشعبي التى يتميز بها الفن المصرى من وحدات مختلفة مثل الكف والعين والخبز الأزر اعدها ايناس سمير مدير قصر ثقافة العريش

بإشراف عام امل عبدالله رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى، واشراف مدير عام ثقافة شمال سيناء أشرف المشرحانى، ياتى ذلك ضمن برنامج هيئة قصور الثقافة الذى يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، الذى يتضمن فعاليات مابين عروض فنية ومسرحية و أمسيات ثقافية ولقاءات وورش حرفية ومعارض كتب وفنون، وغيرها.

