مصر تحصد لقب دورة الألعاب الإفريقية بـ 192 ميدالية وتتخطى إنجاز نسخة المغرب

نجحت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشر بالعاصمة الغانية أكرا في إنهاء مشاركتها متوجة بـ 192 ميدالية متنوعة لتحتل المركز الأول بين الدول المشاركة في المنافسات التي أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس الجاري، وتتوج باللقب القاري.

وحصدت البعثة المصرية على 192 ميدالية متنوعة بواقع 102 ميدالية ذهبية و 47 ميدالية فضية و 43 ميدالية برونزية لتؤكد على ريادتها وتصدرها لترتيب المنافسات في مختلف الألعاب.

وبهذا الحصاد الكبير من الميداليات يكون أبطال الفراعنة قد حطموا الإنجاز الذي تحقق في النسخة الماضية من دورة الألعاب الأفريقية التي استضافتها المغرب 2019 حينما توجت البعثة المصرية بـ 94 ميدالية ذهبية مقابل 102 ميدالية ذهبية في النسخة الحالية من دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في غانا.

وشاركت مصر في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأفريقية 2023، ببعثة تضم 390 فرد بين لاعبين ومدربين وإداريين في 20 لعبة وهم: مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، كرة السرعة.

وجاءت سجل مشاركات مصر في النسخ الـ 12 السابقة من دورة الألعاب الإفريقية قبل البطولة الحالية في أكرا كالتالي:

دورة الألعاب الأفريقية بالكونغو

أقيمت الدورة الأفريقية الأولى في برازافيل بالكونغو عام 1965 شارك في الدورة الأولى 2500 رياضي من 30 دولة أفريقية مستقلة وتوج بلقب هذه الدورة بعثة مصر.

دورة الألعاب الأفريقية بنيجيريا

أقيمت الدورة الأفريقية الثانية في مدينة لاغوس بنيجيريا عام 1973 وتصدرت مصر للمرة الثانيه على التوالى البطولة وفازت بها .

دورة الألعاب الأفريقية بكينيا

أقيمت الدورة الأفريقية الرابعة بمدينة نيروبي عام1987.. وقد اشترك في هذه الدورة 28 دولة أفريقية تنافست في15 لعبة، واعتلت مصر الصدارة برصيد101 ميدالية متنوعة منها47 ذهبية، و28 فضية، و26 برونزية .

دورة الألعاب الأفريقية بمصر

أقيمت الدورة الأفريقية الخامسة بمدينة القاهرة عام 1991 .. واشترك في هذه الدورة قرابة 5 آلاف رياضي ورياضية يمثلون 46 دولة واشتركت مصر بعدد 318 لاعبا ولاعبة تنافسوا في18 مسابقة فردية وجماعية ونجحت مصر في اعتلاء عرش الصدارة برصيد 188 ميدالية متنوعة 92 ذهب و46 فضة و50 برونزية.

دورة الألعاب الأفريقية بزيمبابوي

أقيمت الدورة الأفريقية السادسة بمدينة هراري عام 1995.. واشترك في هذه الدورة قرابة 6 آلاف رياضي ورياضية يمثلون 46 دولة، وجاءت مصر في المركز الثاني برصيد151 ميدالية منها59 ذهبية و41 فضية و51 برونزية.

دورة الألعاب الأفريقية بجنوب أفريقيا

أقيمت الدورة الأفريقية السابعة بمدينة جوهانسبرج عام 1999 .. شاركت 27 دولة في 22 لعبة فردية وجماعية وادرجت اللجنة المنظمة للدورة لعبة التايكوندو لأول مرة ضمن برنامج المسابقات، و حصلت مصر علي المركز الثالث للأول مرة في تاريخ الدورة برصيد 160 ميدالية متنوعة منها 54 ذهبية و60 فضية و46 برونزية.

دورة الألعاب الأفريقية بنيجيريا

أقيمت الدورة الأفريقية الثامنة بمدينة أبوجا عام 2003 ..شاركت فيها قرابة 25 دولة تنافست في22 لعبة ، وحصلت مصر على اللقب وحصدت 214 ميدالية متنوعة منها 80 ذهبية و62 فضية و72 برونزية.

دورة الألعاب الأفريقية بالجزائر

أقيمت الدورة الأفريقية التاسعة بمدينة الجزائر عام 2007.. شاركت فيها قرابة 36 دولة ، توجت مصر بلقب دورة الألعاب الأفريقية التاسعة على حساب الجزائر المستضيفة للبطولة برصيد 199 ميدالية منها 74 ميدالية ذهبية و62 ميدالية فضية و63 ميدالية برونزية.

دورة الألعاب الأفريقية بموزمبيق

أقيمت الدورة الأفريقية الـ 10 بمدينة مابوتو عام 2011 .. شاركت فيها قرابة 36 دولة ، وحصلت مصر علي المركز الثانى برصيد 66 ميدالية متنوعة منها 32 ذهبية و 15 فضية و21 برونزية.

دورة الألعاب الأفريقية بجمهورية الكونغو

أقيمت الدورة الأفريقية الـ 11 بمدينة برازافيل عام 2015.. شاركت فيها قرابة 53 دولة في 20 لعبة، وحصلت مصر على اللقب وحصدت 217 ميدالية متنوعة منها 85 ذهبية و64 فضية و 68 برونزية.

دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

أقيمت الدورة الأفريقية الـ 12 بمدينة الرباط عام 2019 .. شاركت فيها قرابة 54 دولة في 26 لعبة، وقد توجت مصر باللقب الإفريقي بعد تحقيق 265 ميدالية متنوعة مقسمة الى 94 ذهبية ، و 98 فضية ، بالإضافة على 73 برونزية .