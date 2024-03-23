مسلسل المداح الحلقة 14 .. الأزمات تلاحق عائلة حمادة هلال

شهد مسلسل المداح الحلقة 14 "أسطورة العودة" العديد من الأزمات التي هددت حياة بطل العمل صابر المداح (حمادة هلال)، بعدما نجحت كل ألاعيب المعالج الروحاني الدكتور سميح (فتحي عبدالوهاب) ضده.



بدأت أحداث مسلسل المداح الحلقة 14، بمواجهة ساخنة بين الجن موت (حمزة العيلي) وصابر المداح تنتهي بإخباره أن الجن سيطر على شقيقته هبة (هلا السعيد) وستقوم بتسليم نفسها إلى الشرطة بعد قيامها بقتل والدتها وهروبها من مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.



في الوقت الذي يواجه حسن سلام (خالد سرحان) العديد من الأزمات المالية بمعرفة زين (محمد عز) زوج طليقته منال (دنيا عبدالعزيز) بالإضافة إلى ظهور معاناته مع التهيئات والكوابيس التي يقوم فيها زين بقتله.



وتطلب الشرطة صابر المداح لاستجوابه وأخذ شهادته في هروب السفاح إحسان الذي قتل 12 شخصا من أسرة واحدة، بعدها يظهر تامر شلتوت لصابر المداح ليخبره أن زوجته رحاب (هبة مجدي) قام بالاستعانة بالسحر وعمل (عمل) له، وهو الأمر الذي يثير غضب المداح ويجعله يعاتب زوجته ويحبسها داخل غرفتها، وهو ما يجعلها تطلب الطلاق.



تفاصيل مسلسل المداح 4

مسلسل المداح "أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.