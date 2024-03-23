مجاورتُه سعادة

أصل النبى مالوش زى

يقولون: من جاور السعيد يسعد، ونزيد: ومن صحب المحبوب كان من نور حبيبه يستمد، ودخل معه تحت سماء الحب والود، فلا يعتريه حزن ولا خوف ولا كرب، فالحب يبدل الحزن فرحًا، والخوف أمنًا، والكرب فرجا، فحيثما كنت مع المحبوب حفظت من المعاطب والعيوب. ونلت كل مرغوب.. فما ظنك بمحبوبنا الذى تولى أمره علام الغيوب «إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا» (التوبة: 40).. صلى الله عليه وآله وسلم