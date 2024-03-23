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شقيقة سائق أوبر المتهم في قضية حبيبة الشماع تفجر مفاجأة أسعار السلع الغذائية بعد رفع أسعار البنزين والسولار.. بكام النهاردة ؟
السبت 23 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

أصل النبى مالوش زى

مجاورتُه سعادة

د. مجدى عاشور مستشار
د. مجدى عاشور مستشار المفتى السابق

 

 

يقولون: من جاور السعيد يسعد، ونزيد: ومن صحب المحبوب كان من نور حبيبه يستمد، ودخل معه تحت سماء الحب والود، فلا يعتريه حزن ولا خوف ولا كرب، فالحب يبدل الحزن فرحًا، والخوف أمنًا، والكرب فرجا، فحيثما كنت مع المحبوب حفظت من المعاطب والعيوب. ونلت كل مرغوب.. فما ظنك بمحبوبنا الذى تولى أمره علام الغيوب «إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا» (التوبة: 40).. صلى الله عليه وآله وسلم

 

 

 

 

 

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