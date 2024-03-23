برشلونة واثق من ضم نجم الدوري الأسباني خلال الأنتقالات الصيفية

اكدت صحيفة المنودو ديبورتيفو الأسبانية ان نادي برشلونة يسعى بكل قوة لانهاء صفقة ضم نجم وسط فريق جيرونا الأسباني واحد ابرز نجوم الدوري الأسباني هذا الموسم أليكس جارسيا مقابل 14 مليون يورو خلال فترة الأنتقالات الصيفية القادمة .

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو انه على الرغم من ان تعاقد أليكس جارسيا مازال ممتدا مع نادي جيرونا الا ان مسئولي البارسا واثقين من الحصول على موافقة جيرنا على اتمام الصفقة التي تعد مناسبة لقدرات برشلونة المادية خاصة وان نادي جيرونا يأمل في استعادة لاعب برشلونة الحالي ولاعب جيرونا السابق أوريل روميو وهو ما سيسهل اتمام الصفقة لنادي برشلونة .

واضافت الموندو ديبورتيفو : يعد أليكس جارسيا احد الاعبين الذين كان برشلونة يضغط بشدة لضمهم خلال فترة الأنتقالات الشتوية الماضية الا ان الصفقة لم تتم لرغبة جيرونا في الأحتفاظ بلاعبه حتى نهاية الموسم الا ان برشلونة مازال مصرا على الصفقة خاصة وان أدارة النادي ترى في أليكس جارسيا حل مناسب لمشاكل وسط الملعب في البارسا .

وأضافت الصحيفة الأسبانية : ان تشافي هيرنانديز يرغب في ضم اكثر من لاعب في منطقة وسط الملعب المحوري الذي يراه المدير الفني الأسباني الاولوية الكبرى لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات القادمة .