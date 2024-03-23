أحياء الإسكندرية على قدم وساق استعدادا لمترو الأنفاق

تواصل احياء محافظة الإسكندرية جهودها على قدم وساق استعدادا لبدء تنفيد مشروع مترو الانفاق بأحياء الإسكندرية.

واصلت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة النظافة المختصة، اليوم السبت، رفع تراكمات القمامة داخل حرم السكك الحديدية بمسار مشروع "مترو الإسكندرية، لليوم الثالث على التوالي، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

دفعت الشركات بعدد كبير من المعدات والسيارات بطول حرم السكة الحديد بعد أجهزة المحافظة انتشار كميات كبيرة من القمامة، وذلك في إطار متابعة تدابير إيقاف قطار أبو قير وتنفيذ مشروع المترو.

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن شركة نهضة مصر دفعت بعشرات من سيارات الكشف ومعدات النظافة "الهوك لفت- اللودر" لرفع المخلفات المتراكمة.،أضاف أن أعمال رفع المخلفات مستمرة لحين تحمل شركة النظافة التابعة للهيئة القومية لمترو الأنفاق مسؤولياتها، موجهًا رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة اليومية مع الشركة لحين الانتهاء من رفع تراكمات القمامة.

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، شركة النظافة بالتدخل الفوري لرفع جميع تراكمات القمامة داخل حرم السكك الحديدية، في إطار متابعة تدابير إيقاف قطار أبو قير وتنفيذ مشروع المترو الجديد، وبعد رصد أجهزة المحافظة انتشار كميات كبيرة من القمامة داخل حرم السكك الحديدية.

وقال إن أعمال الرفع مستمرة لحين قيام شركة النظافة التابعة للهيئة القومية لمترو الأنفاق بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.

شدد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء المنتزه أول وثان، وشرق، ووسط بالمتابعة اليومية وتقديم كافة أوجه الدعم لعدم السماح بعودة تراكمات القمامة على مسار المشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية