اتحاد جدة يفاوض نجم أتليتكو مدريد لضمه مجانًا

دخل الإسباني ماريو هيرموسو، مدافع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، دائرة اهتمام الدوري السعودي للانتقال اليه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاضة مع اقتراب انتهاء عقده في الصيف المقبل.

حيث كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "قدم أتلتيكو عرض تجديد عقد هيرموسو منذ وقت طويل، لكن براتب أقل مما يحصل عليه حاليا.. وهو الأمر الذي لم يوافق عليه اللاعب".

ويحصل ماريو هيرموسو صاحب ال28 عاما على راتب يتجاوز ال4 ملايين يورو، ولا يستطيع أتلتيكو مدريد تحمله مجددا.

وأوضحت أن وكيل هيرموسو تحرك في الأشهر الأخيرة للبحث عن ناد جديد في إيطاليا وإنجلترا، وتفاوض بالفعل مع أستون فيلا.

وكشفت أن أحد نادي اتحاد جدة السعودي طرق باب هيرموسو مؤخرا، ومستعد لمضاعفة راتبه الحالي في أتلتيكو مدريد.