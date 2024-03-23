الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ يوم أمس الجمعة، وحتى اليوم السبت 15 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أفراد من عائلة الشهيد مجاهد بركات، الذي نفذ عملية ضد حافلة تقل مُستوطنين إسرائيليين غرب رام الله، إضافة إلى مُعتقلين سابقين.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان صحفي، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، ورام الله، وبيت لحم، وطوباس، ونابلس، والقدس المحتلة.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء حملات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المُبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر الماضي إلى نحو (7740)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن .

يُشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا

ولليوم الـ 169 على التوالي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان .

وشنت طائرات الاحتلال ومدفعيته غارات وقصفا عنيفا على أرجاء متفرقة من القطاع، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى .

وارتقى شهداء وأصيب آخرون في قصف استهدف مدنيين ينتظرون المساعدات في دوار الكويت في مدينة غزة.. واستشهد رجل جراء قصف الاحتلال لشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما واصل الاحتلال تدمير مدينة الأمل للأسرى المحررين شمال غربي مخيم النصيرات، وسقط شهيدان وأصيب آخرون؛ إثر قصف إسرائيلي على منطقة البركة جنوبي دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منزلا شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة امرأة في القدم.

وتوغلت قوات الاحتلال من طريق المطاحن في خان يونس باتجاه الغرب وصولا لمنطقة المواصي الشمالية وسط إطلاق نار وقذائف ما نجم عنه إصابات وحركة نزوح كبيرة.. ونسفت قوات الاحتلال منازل سكنية شرقي بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس.

كما شن طيران الاحتلال عدة غارات في محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس.. وسمع إطلاق قذائف متواصل يتخلله إطلاق مكثف للأعيرة النارية من آليات الاحتلال في المناطق الغربية الشمالية لمحافظة خان يونس.

واستشهدت مسنة و4 أطفال أشقاء من عائلة كوارع وأصيب 7 آخرون، فجرا، في غارة إسرائيلية على شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر في قطاع الدفاع المدني، بأن طائرات الاحتلال أغارت على منزل مكون من طابقين في منطقة ميراج شمال مدينة رفح، ما أدى للشهداء والجرحى.

وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال بلدة القرارة شمال خان يونس، جنوب القطاع.. وشنت طائرات الاحتلال غارات في محيط مدينة الأسرى شمال مخيم النصيرات.. وشنّ الطيران الحربي غارة عنيفة على وسط مدينة غزة، وأخرى على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، وقصفت طائرات الاحتلال بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، بعدة صواريخ.

كما سُمع دوي انفجارات وإطلاق نار في محيط مستشفى الشفاء غرب غزة، في حين قصف طيران الاحتلال الحربي منزلًا لعائلة البكري قرب دوار حيدر غربي مدينة غزة، ومنزلًا آخر لعائلة دغمش في حي الصبرة.. واندلعت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال قرب عيادة تل شومير بشارع الوحدة في غزة.

وأفادت مصادر بقطاع الدفاع المدني، بأن قوات الاحتلال قصفت الليلة الماضية بالمدفعية شمال غرب بيت حانون ومحيط مخيم جباليا شمال القطاع، وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال صباح اليوم أنه قتل أكثر من 170 شخصا في مجمع الشفاء الطبي في غزة منذ بدء العملية العسكرية واعتقل 800 آخرين.

وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت الطبيب محمد زاهر النونو، الذي يعمل في مستشفى الشفاء بغزة، بعد رفضه مغادرة المستشفى وإصراره على مواصلة علاج الجرحى.

يشار إلى، أن الطبيب هو شقيق طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس.. وواصلت قوات الاحتلال عدوانها الواسع في مجمع الشفاء الطبي لليوم السابع على التوالي.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، خلفت 32,070 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة لـ74,298 إصابة، في حصيلة غير نهائية، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية.