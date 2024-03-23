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للمرة الثانية.. مجلس الأمن يصوت اليوم على وقف فورى لإطلاق النار بغزة الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدنًا وقرى في رام الله والضفة الغربية شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية
السبت 23 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدنًا وقرى في رام الله والضفة الغربية

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

 

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، عدة بلدان ومدن، حيث اقتحمت بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

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الاحتلال بالاستغلال

وحسب “وفا”، فقد أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت ترمسعيا، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قريتي كفر نعمة ودير ابزيع، غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القريتين، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم أيضا، مدينة طولكرم من محورها الجنوبي، واتجهت باتجاه الحي الشرقي، وسط إطلاق نار كثيف، وفقا لـ"وفا". 

وأضافت أن جنود الاحتلال احتجزوا المواطن أمجد أبو سفاقة بعد مداهمة منزله في الحي الشرقي، وأخضعوه للاستجواب قبل الإفراج عنه، كما نكلوا بالأسير المحرر صهيب أبو سعدة بعد مداهمة منزله في شارع السكة بالمدينة، وتفتيشه وتحطيم محتوياته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

 

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