الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدنًا وقرى في رام الله والضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، عدة بلدان ومدن، حيث اقتحمت بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

وحسب “وفا”، فقد أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت ترمسعيا، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قريتي كفر نعمة ودير ابزيع، غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القريتين، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم أيضا، مدينة طولكرم من محورها الجنوبي، واتجهت باتجاه الحي الشرقي، وسط إطلاق نار كثيف، وفقا لـ"وفا".

وأضافت أن جنود الاحتلال احتجزوا المواطن أمجد أبو سفاقة بعد مداهمة منزله في الحي الشرقي، وأخضعوه للاستجواب قبل الإفراج عنه، كما نكلوا بالأسير المحرر صهيب أبو سعدة بعد مداهمة منزله في شارع السكة بالمدينة، وتفتيشه وتحطيم محتوياته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.