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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يهدد بقصف الطواقم الطبية بمجمع الشفاء

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن تهديد قوات الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية والنازحين داخل مباني مجمع الشفاء الطبي بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم أو الخروج للتحقيق أو التعذيب أو الإعدام.

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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدنًا وقرى في رام الله والضفة الغربية

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وقال “المكتب الإعلامي” في بيان، فجر اليوم السبت: “وصلتنا إفادات من داخل مجمع الشفاء الطبي تشير إلى تهديد جيش الاحتلال للطواقم الطبية المتواجدة داخل مباني المستشفى والنازحين”.

وأعرب عن استنكاره وإدانته البالغة لـ “هذه الجريمة المنظمة” التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها بكل وحشية وانتقام. مطالبًا كل دول العالم بإدانتها والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال.

وحمّل، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال “الإسرائيلي” المسؤولية الكاملة عن استمرار الجريمة ضد مجمع الشفاء الطبي وضد الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين المدنيين.

ودعا المكتب الإعلامي، دول العالم إلى إدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية. مطالبًا إياهم بالخروج من مربع الصمت وممارسة دوراً عملياً لوقف هذه الحرب ووقف المجازر المتواصلة بأشكال مختلفة.

وكانت وزارة الصحة في غزة قالت إن قوات الاحتلال احتجزت أمس الجمعة نحو 240 من المرضى ومرافقيهم و10 من الكوادر الصحية داخل المستشفى.

كما قالت الوزارة إن الاحتلال قصف مباني عدة وأحرق قسم الشرايين في مجمع الشفاء الطبي.

وأفاد شهود عيان أن جيش الاحتلال طلب من المحاصرين في المستشفى تسليم أنفسهم وسط إطلاق نار كثيف ودوي انفجارات.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم السادس شن عدوان واسع على مجمع الشفاء الطبي والنازحين فيه، وقتلت قرابة 200 مواطن واعتقلت مئات آخرين ونكلت بهم، وأجبرت مئات على النزوح باتجاه الجنوب.

 

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