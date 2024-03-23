تقنيات NVIDIA الرقمية للبشر تُحيي شخصيات الذكاء الاصطناعي

أعلنت NVIDIA أن مطوري التطبيقات الرائدين في مجال الذكاء الاصطناعي من مختلف الصناعات يستخدمون تقنيات NVIDIA الرقمية للبشر لخلق أفاتار واقعية للتطبيقات التجارية وشخصيات ديناميكية للألعاب. ويتم عرض النتائج في GTC,المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي الذي يُعقد هذا الأسبوع في سان خوسيه، كاليفورنيا، ويمكن مشاهدتها في عروض تقنية من Hippocratic AI وInworld AI وUneeQ وغيرها.



محرك NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE) للكلام والرسوم المتحركة، وNVIDIA NeMo™ للغة، وNVIDIA RTX™ لعرض تتبع الأشعة هي البنية الأساسية التي تمكن المطورين من خلق بشر رقميين قادرين على التفاعلات الطبيعية باللغة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعل المحادثات أكثر واقعية وجذابة.



“تقدم NVIDIA للمطورين مجموعة عالمية المستوى من التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لخلق البشر الرقميين،” قال جون سبيتزر، نائب الرئيس لتقنيات الأداء والتطوير في NVIDIA. “هذه التقنيات قد تدعم الرسوم المتحركة المعقدة والكلام التفاعلي المطلوب لجعل التفاعلات الرقمية تبدو حقيقية.”



تقنيات البشر الرقميين عالمية المستوى تشمل مجموعة تقنيات البشر الرقميين اللغة والكلام والرسوم المتحركة والرسومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي:

• NVIDIA ACE — تقنيات تساعد المطورين على إحياء البشر الرقميين بالرسوم المتحركة للوجه المدعومة بـ NVIDIA Audio2Face™ والكلام المدعوم

بتقنية NVIDIA Riva للتعرف التلقائي على الكلام (ASR) والتحويل من النص إلى الكلام (TTS). خدمات ACE المصغرة مرنة في السماح للنماذج بالعمل عبر السحابة والكمبيوتر الشخصي اعتمادًا على قدرات GPU المحلية للمساعدة في ضمان تلقي المستخدم لأفضل تجربة.

• NVIDIA NeMo — منصة شاملة تمكن المطورين من تقديم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الجاهزة للمؤسسات مع تنقيح دقيق للبيانات، تخصيص رائد، توليد معزز بالاسترجاع (RAG) و أداء متسارع.

• NVIDIA RTX — مجموعة من تقنيات التصيير، مثل RTX Global Illumination (RTXGI) وDLSS 3.5، التي تمكن من تتبع المسار الواقعي في الألعاب والتطبيقات.



لبنات البناء للبشر الرقميين والمساعدين الافتراضيين

لعرض القدرات الجديدة لتقنيات البشر الرقميين، عملت NVIDIA عبر الصناعات مع مطورين رائدين، مثل Hippocratic AI وInworld AI و UneeQ، على سلسلة من العروض التوضيحية الجديدة.



قامت Hippocratic AI بإنشاء وكيل صحي محدد المهام يركز على السلامة ويعمل بتقنية LLM. يقوم الوكيل بالاتصال بالمرضى هاتفيًا، ويتابع مهام تنسيق الرعاية، ويقدم تعليمات ما قبل العملية الجراحية، ويؤدي إدارة ما بعد الخروج من المستشفى والمزيد.

لـ GTC، تعاونت NVIDIA مع Hippocratic AI لتوسيع حلها لاستخدام خدمات مايكروسيرفيس NVIDIA ACE، وNVIDIA Audio2Face جنبًا إلى جنب مع NVIDIA Animation graphوNVIDIA Omniverse™ Streamer Client لإظهار إمكانيات أفاتار وكيل الرعاية الصحية الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.

قال منجال شاه، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Hippocratic AI: “تقدم مساعدينا الرقميين معلومات مفيدة وفي الوقت المناسب ودقيقة للمرضى في جميع أنحاء العالم،” “تقنيات NVIDIA ACE تجلبهم إلى الحياة برسومات متطورة ورسوم متحركة واقعية تساعد على الاتصال بشكل أفضل بالمرضى.”



تعد UneeQ منصة بشر رقميين مستقلة متخصصة في إنشاء أفاتار تعمل بالذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء والتطبيقات التفاعلية. تمثل أفاتارها الرقمية العلامات التجارية عبر الإنترنت، وتتواصل مع العملاء في الوقت الفعلي لمنحهم الثقة في مشترياتهم. دمجت UneeQ خدمة مايكروسيرفيس NVIDIA Audio2Face في منصتها وجمعتها مع Synanim ML لإنشاء أفاتار واقعية لتجربة عملاء أفضل ولزيادة التفاعل.

قال داني تومسيت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة UneeQ: “تجمع UneeQ بين تقنية الرسوم المتحركة الذكاء الاصطناعي من NVIDIA مع تقنية الرسوم المتحركة الاصطناعية Synanim ML الخاصة بنا لتقديم تفاعلات بشرية رقمية في الوقت الفعلي تكون ذات استجابة عاطفيًا وتقدم تجارب ديناميكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التفاعلي.”



إحياء شخصيات غير قابلة للعب في الألعاب

تعد NVIDIA ACE مجموعة من التقنيات المصممة لإحياء شخصيات الألعاب. Covert Protocol هو عرض تقني جديد، أنشأته Inworld AIبالشراكة مع NVIDIA، يدفع حدود ما يمكن أن تكون عليه التفاعلات بين الشخصيات في الألعاب.

دمج محرك الذكاء الاصطناعي لـ Inworld تقنية NVIDIA Riva للتعرف الدقيق على الكلام إلى نص وNVIDIA Audio2Face لتقديم أداء وجهي واقعي.

يأخذ محرك الذكاء الاصطناعي لـ Inworld نهجًا متعدد الوسائط لأداء الشخصيات غير القابلة للعب (NPCs)، مجمعًا بين أنظمة الإدراك والتصور والسلوك لسرد قصصي غامر مع شخصيات مصورة بتقنية RTXمذهلة موضوعة في بيئة مصممة بشكل جميل.

“يمكن لمجموعة خدمات مايكروسيرفيس NVIDIA ACE ومحرك Inworldتمكين المطورين من خلق شخصيات رقمية يمكنها قيادة السرد الديناميكي، مفتوحة إمكانيات جديدة لكيفية تفكير اللاعبين واستنتاجهم ولعبهم”. كما قال كيلان جيبس، الرئيس التنفيذي لشركة Inworld AI.

يقوم ناشرو الألعاب في جميع أنحاء العالم بتقييم كيف يمكن لـ NVIDIA ACE تحسين تجربة اللعب.

