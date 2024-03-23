كيفية تحمي هاتفك من الاختراق (شاهد)

كشف أحمد طارق، خبير التكنولوجيا، أن كل عام يظهر تحديثات وثغرات إلكترونية ومنها ما يتم سدها من شركات مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الوعي عند المستخدمين محدود ويصفون كل ما يحدث على المنصة بأنه اختراق وتسريب.



وتابع “طارق” خلال لقائه مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد منصة أو نظام تشغيل تجديد بنسبة 100 %، لافتًا إلى أن الدخول إلى الإنترنت مثل النزول للشارع يجعل الشخص معرض للسرقة وأشياء أخرى، محذرا من الهندسة الاجتماعية التي تعد أقوى وسيلة حاليا لاختراق الهواتف وسرقة البيانات.

وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت تبذل جهودا كبيرة في القضاء على الجرائم الإلكترونية

ونوه خبير التكنولوجيا، ان وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت تبذل جهودا كبيرة في القضاء على الجرائم الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني.

عدم الانسياق وراء رسائل العروض عبر مواقع التواصل والتي تحتوي على لينكات معينة

وحذر من الانسياق وراء رسائل العروض عبر مواقع التواصل والتي تحتوي على لينكات معينة، لأن الدخول عليها لا يعني اختراق الهاتف كليا ولكن السماح بالوصول للكاميرا والميكرفون والتنصت على صاحب الهاتف.

