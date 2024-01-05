نصائح مهمة لحماية حساباتك من الاختراق (فيديو)

كشف المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، طريقة حماية الحسابات البنكية أو على مواقع التواصل الاجتماعي، من الاختراق، مؤكدًا أن طرق الاحتيال والنصب لا تنحصر فقط على منصة “واتس آب”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد نظام تشغيل آمن، محذرا من الضغط على الروابط الموجودة المنتشرة والوهمية.

وأوضح أن الهاكر يقتحم المنصات من خلال الهندسة الاجتماعية أو مفهوم فن اختراق البشر، مطالبا بتوخي الحذر عند وصول لينك سواء من أخ أو قريب أو صديق أو زميل مع رسالة عن نقود، مؤكدًا أنه قد يكون “هاكر” ويريدك أن تضغط على اللينك لا ختراق حساباتك.

وأكد أن موظفي البنوك لا يطلبون هذه الأكواد نهائيا، وأيضا موظفي شركة ميتا لا يطلبونها، مطالبا بعدم الاستجابة للاسترسال في أي معلومة خاصة بك.

ونصح بالبحث عبر جوجل للكشف عن المواقع الوهمية التي يجري اختراق حسابات الأشخاص عن طريقها.

نصائح لحماية حساباتك من الاختراق

إنشاء كلمة مرور قوية: يجب أن تكون كلمة المرور الخاصة بك مكونة من 12 حرفًا على الأقل، وأن تحتوي على مزيجًا من الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز. تجنب استخدام كلمات المرور الشائعة أو التي يمكن تخمينها بسهولة، مثل اسمك أو تاريخ ميلادك.

تفعيل المصادقة الثنائية: المصادقة الثنائية هي تقنية أمنية تتطلب منك إدخال رمز أمان إضافي إلى جانب كلمة المرور عند تسجيل الدخول. يمكن أن يكون هذا الرمز عبارة عن رسالة نصية أو رمز يتم إنشاؤه بواسطة تطبيق المصادقة.

تحديث تطبيقاتك وبرامج التشغيل: تصدر الشركات المصنعة تحديثات الأمان باستمرار لإصلاح الثغرات الأمنية التي يمكن أن يستغلها المتسللون. من المهم تحديث تطبيقاتك وبرامج التشغيل بانتظام للحفاظ على أمان حساباتك.

كن حذرًا عند النقر على الروابط: لا تقم أبدًا بالنقر على روابط من أشخاص أو جهات غير معروفة. يمكن أن تحتوي هذه الروابط على برامج ضارة يمكن أن تصيب جهازك أو سرقة معلوماتك الشخصية.

كن مدركًا للحيل الاحتيالية للاختراق: هناك العديد من الحيل الاحتيالية التي يستخدمها المتسللون لسرقة معلوماتك الشخصية. تجنب تقديم معلوماتك الشخصية لأي شخص لا تثق به.

استخدم شبكة Wi-Fi آمنة: إذا كنت تستخدم شبكة Wi-Fi عامة، فتأكد من أنها آمنة قبل تسجيل الدخول إلى حساباتك. يمكنك استخدام أداة لفحص أمان الشبكة قبل الاتصال بها.

حافظ على أمان جهازك: قم بتثبيت برنامج مكافحة الفيروسات وبرنامج مكافحة البرامج الضارة على جهازك والحفاظ على تحديثهما.

كن على دراية بأحدث تهديدات الأمان: اقرأ الأخبار حول تهديدات الأمان الجديدة واتبع نصائح الأمان من مزودي خدماتك.