تعطل إنستجرام وفيسبوك عالميًا.. هاجس الاختراق يلاحق المستخدمين

اشتكى مستخدمو Facebook وInstagram من مشكلات تسجيل الدخول، لم يتمكن البعض من تحديث صفحات Instagram.

واجه Facebook و Instagram انقطاعًا مساء الثلاثاء، في العديد من الدول على رأسها الولايات المتحدة ومصر.

تعطلت منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام في الهند وأجزاء أخرى كثيرة من العالم مساء الثلاثاء. اشتكى المستخدمون من مشكلات تسجيل الدخول على كلا النظامين الأساسيين. لقد تم تسجيل خروجهم من كل من Facebook وInstagram. لم يتمكن البعض من تحديث صفحات Instagram. كما طُلب من العديد من المستخدمين تغيير كلمات المرور

كشف موقع تتبع الانقطاع Downdetector.com أيضًا أن Facebook و Instagram التابعين لـ Meta Platforms معطلان بالنسبة لعشرات الآلاف من المستخدمين يوم الثلاثاء. كان هناك أكثر من 300 ألف بلاغ عن انقطاع الخدمة في فيسبوك، بينما كان هناك أكثر من 20 ألف بلاغ في إنستغرام، وفقا للموقع الذي يتتبع الانقطاعات من خلال جمع تقارير الحالة من عدة مصادر، بما في ذلك المستخدمين.

توجه المئات من الأشخاص إلى موقع المدونات الصغيرة X (المعروف سابقًا باسم Twitter) للإبلاغ عن Facebook وInstagram. كتب أحد المستخدمين: "هل التعريف معطل أم أنني أتعرض للاختراق؟ لا يتم تحميل حسابي على Instagram وحسابي على Facebook أيضًا "تم تسجيل الخروج من الجلسة". وقال آخر: "اعتقدت أن حسابي على Facebook وInstagram قد تم اختراقهما للحظة."

"أنا قادم إلى تويتر لمعرفة ما إذا كان #INSTAGRAM معطلاً مرة أخرى،" غرد مستخدم آخر.