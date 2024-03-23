حسام زكي عن تأسيس الجامعة العربية: السقف العربي الأوحد

تحدث السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حول مناسبة ذكرى تأسيس الجامعة، قائلا: "جامعة الدول هى السقف العربى الأوحد وإذا استمر هذا السقف موجودا فوق رؤوس العرب جميعا فهذا نجاح فى ظل هذه التحديات التى تشهدها المنطقة، أما إذا تصدع السطح فهو أمر يعد فشلا كبيرا.

فكرة العروبة والقومية العربية وتوحيد العرب والتنسيق فيما بينهم فكرة حالمة

وأضاف زكى خلال إجراء حوار معه ببرنامج العاشرة المذاع على قناة إكسترا نيوز، من تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن فكرة العروبة والقومية العربية وتوحيد العرب والتنسيق فيما بينهم فكرة حالمة جرى العمل على تأسيسها بشكل مؤسسى فوق الـ 80 عاما.

إنشاء الجامعة العربية وكيف نشأت ولماذا نشأت وفى أى ظروف نشأت

ولفت إلى أنه خرج كلام كتير عن أصول إنشاء الجامعة العربية وكيف نشأت ولماذا نشأت وفى أى ظروف نشأت؟، إنما واقع الحال يقول أن هذه المنظمة هى المنظمة العربية الوحيدة التى تجمع العرب فى إطار واحد وتحت سقف واحد، ولذلك أهميتها ودورها ينبع من هذا