عاجل
وزير الخارجية يستقبل وفد غرفة التجارة الأمريكية بمصر "الآيس لحس دماغه".. سائق يفتك بزوجته في المطرية والجيران: كانت مدمنة
الإثنين 11 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السعودية ترحب باجتماع جامعة الدول العربية لدعم التسوية السياسية بليبيا

السعودية
السعودية

 

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها بنتائج الاجتماع الذى استضافته جامعة الدول العربية وضم رئيس المجلس الرئاسى الليبى، ورئيس مجلس النواب الليبى، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى ليبيا.

txt

مصر ترحب باستضافة جامعة الدول العربية لاجتماع الأطراف الليبية

txt

سلطنة عُمان تؤكد أمام جامعة الدول العربية على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

وجددت الوزارة  وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، التأكيد على موقف المملكة الداعم لكافة الجهود العربية والدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار لليبيا وشعبها، معبرةً عن وقوف وتضامن السعودية مع كل ما يضمن التقدم والازدهار لليبيا وشعبها، ويحقق مصالحه الوطنية.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أكد أنه تحت مظلة الجامعة العربية وتلبية لدعوة الأمين العام لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة تم استضافة جلسة حوارية بين الأطراف الليبية بهدف تيسير الحوار الليبي - الليبي.

وأكد ابو الغيط خلال مؤتمر صحفي بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تم التأكيد خلال المحادثات علي سيادة ليبيا و وحدة أراضيها ورفض أي تدخلات في العملية السياسية الليبية، وسيتم تشكيل  لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة  لحسم الأمور العالقة حسب التشريعات النافذة وتشكيل حكومة موحدة هدفها الإشراف على العملية الانتخابية،وكذلك توحيد المناصب السيادية لتقديم دورها المنوط بها والإتفاق علي عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ .

وأضاف أبو الغيط أن الحاضرون ثمنوا دور الجامعة العربية الذي يستهدف إلي الوصول لحلول للأزمة.

مواد متعلقة

سلطنة عُمان تؤكد أمام جامعة الدول العربية على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

برئاسة موريتانيا.. بدء أعمال الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين

السفيرة هيفاء أبو غزالة: حماية الثقافة العربية من أهم أولويات جامعة الدول العربية

وزير التجارة والصناعة يترأس وفد مصر باجتماعات جامعة الدول العربية

حماس تدعو جامعة الدول العربية والمؤسسات الدولية للتحرك الفوري بعد هجوم رفح
الجريدة الورقية