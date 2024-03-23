السفير حسام زكي: الجامعة العربية واكبت القضية الفلسطينية منذ نشأتها (فيديو)

أكد السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية كيان له تأثير وهذا التأثير يزداد أو يتناقص فى ضوء رغبة الأعضاء فيه، وهى اتخذت موقفا واضحا برفض الغزو العراقى للكويت، ولعبت دورا أساسيا فى عملية تحرير الكويت.

الجامعة العربية واكبت القضية الفلسطينية منذ نشأتها وحتى الآن

وأضاف زكى خلال إجراء حوار معه ببرنامج العاشرة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الجامعة العربية واكبت القضية الفلسطينية منذ نشأتها وحتى الآن، موضحا أن الجامعة منظمة سياسية دورها صياغة الموقف السياسى العربى.

لدينا داخل جامعة الدول العربية صلاحيات محددة تصيغها الدول الأعضاء

ولفت إلى أنه لدينا داخل جامعة الدول العربية صلاحيات محددة تصيغها الدول الأعضاء، والمصالح الوطنية هى الحاكمة فى منطقتنا سواء للدول العربية أو غيرها، وكل دولة ترى مصالحها الوطنية بشكل أولوية وهو مشروع، مشيرا إلى أن دور الجامعة العمل على إيجاد الجميع تحت ذات السقف مما يجعل من المطلوب والضرورى عليهم الوصول للقواسم المشتركة.