الجامعة العربية: الحرب الإسرائيلية في غزة كشفت بشاعة الإحتلال التي تفوق التصور وإختلال المعايير العالمية

أكدت الجامعة العربية علي أن الحرب الإسرائيلية في غزة كشفت بشاعة الإحتلال التي تفوق التصور وإختلال المعايير العالمية على نحو فادح.

وأضافت في بيان لها اليوم الجمعه بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيسها، تحت عنوان "الطريق مازال طويلا وقضية فلسطين هى العنوان الأهم" انه يجب بذل مزيد من الجهد والعمل على كل الأصعدة لمساندة الفلسطينيين وتعزيز صمودهم على أرضهم وتضميد جراحهم وإغاثتهم.

وأكدت الجامعة علي ضرورة العمل على تجسيد حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأوضح البيان أن الدول العربية اختارت منذ التأسيس نهج العمل التدريجي المؤسسي لتحقيق التنسيق بينها والتعاون بين حكوماتها، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، موضحا أنها مازالت الإطار الوحيد الذي يضم في داخله مختلف المسارات المؤسسية للعمل العربي المشترك.