روسيا: تدمير ١٢ مسيرة أوكرانية وإحباط تنفيذ هجمات إرهابية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 12 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك وبيلجورود وفورونيج وساراتوف خلال الساعات الماضية.



وحسب وكالة سبوتنيك، قالت الدفاع في بيان: "الليلة، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف على الأراضي الروسية باستخدام طائرات دون طيار".



وأضاف البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بريانسك (5 طائرات مسيرة) وبيلغورود (5طائرات مسيرة) وفورونيج (طائرة مسيرة) وساراتوف (طائرة مسيرة)".

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.