القبض على أحد المشتبه بهم بالهجوم على قاعة الحفلات في روسيا ( فيديو)

نجحت أجهزة الأمن الروسية في إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم في الهجوم بالإرهابي بالعاصمة الروسية موسكو، فيما تبحث الأجهزة عن مشتبه بهم في محطات المترو قرب المجمع التجاري بموسكو.

وعرضت فضائية "الحدث الإخبارية" لقطات ترصد لحظة إلقاء الشرطة الروسية لأحد المشتبه بهم في الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح الفيديو لحظة إلقاء الشرطة القبض على بعض من هؤلاء المنفذين لهذا الهجوم، حيث تشير المعلومات إلى أن المنفذين لهذا الهجوم خمسة أشخاص. فيما أعلن البيت الأبيض، أن الهجوم على قاعة الحفلات في روسيا.

روسيا: 40 قتيلا وأكثر من 100 مصاب في الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس هول

وفي سياق آخر، أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، أن الهجوم الإرهابي في مجمع "كروكوس سيتي هول" أسفر عنه 40 قتيلا وأكثر من 100 مصاب

اقتحم عدد من الأشخاص يرتدون ملابس مموهة عسكرية مركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو، وأطلقوا الرصاص على الحاصرين .



ووقع الانفجار في قاعة لمركز تسوق "كروكوس سييت" في موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي لمجموعة "بيكنيك"، ولم يصب الموسيقيون .

وأعلنت وسائل إعلام روسية: انهيار سقف مسرح كروكوس بسبب النيران ولا يزال بداخله مدنيون.

وتعمل طائرة مروحية على إخماد الحريق بقاعة الحفلات الموسيقية في "كروكوس" بموسكو بعد حادث إطلاق النار.

مصر تدين الهجوم الإرهابي بالعاصمة الروسية موسكو

كما أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، حادث إطلاق النار الذي وقع بإحدى قاعات الحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر، حكومة وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب روسيا الصديقين في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وأكدت مصر إدانتها الشديدة ورفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب، معربة عن تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية في هذا الظرف الدقيق.