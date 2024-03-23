روسيا تطالب أمريكا بتقديم معلومات حول الهجوم الإرهابي على كروكوس

طالبت وزارة الخارجية الروسية، الولايات المتحدة الأمريكية بنقل أي معلومات موثوقة لديها حول الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس" فورا إلى الجانب الروسي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - ردا على تعليق البيت الأبيض بأنهم لا يرون أي مؤشرات على تورط أوكرانيا أو الأوكرانيين في الهجوم الإرهابي بموسكو الجمعة - "من الضروري أن تنقل الولايات المتحدة أي معلومات موثوقة لديها حول الهجوم الإرهابي في قاعة كروكوس إلى روسيا".

وأضافت: "يتعين عليهم، نقل هذه المعلومات على وجه السرعة إلينا".