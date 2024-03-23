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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تطالب أمريكا بتقديم معلومات حول الهجوم الإرهابي على كروكوس

المتحدثة الرسمية
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

 

طالبت وزارة الخارجية الروسية، الولايات المتحدة الأمريكية بنقل أي معلومات موثوقة لديها حول الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس" فورا إلى الجانب الروسي.

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القبض على أحد المشتبه بهم بالهجوم على قاعة الحفلات في روسيا ( فيديو)

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وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - ردا على تعليق البيت الأبيض بأنهم لا يرون أي مؤشرات على تورط أوكرانيا أو الأوكرانيين في الهجوم الإرهابي بموسكو الجمعة - "من الضروري أن تنقل الولايات المتحدة أي معلومات موثوقة لديها حول الهجوم الإرهابي في قاعة كروكوس إلى روسيا".

وأضافت: "يتعين عليهم، نقل هذه المعلومات على وجه السرعة إلينا".

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