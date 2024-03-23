عاجل
حماس تدين الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات بموسكو للمرة الثانية.. مجلس الأمن يصوت اليوم على وقف فورى لإطلاق النار بغزة الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدنًا وقرى في رام الله والضفة الغربية
السبت 23 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد تحذر.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أنه اعتبارًا من اليوم السبت حتى الإثنين المقبل هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافيء على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلا على وفي الصباح الباكر.

txt

تفاصيل حالة الطقس بالسعودية اليوم السبت

txt

أمطار ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم السبت

الشبورة المائية 
فيما حذرت الهيئة من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار خفيفة ليلا على مناطق أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.
وأوضحت، هناك سقوط للأمطار الخفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة والصحراء الغربية تمتد إلى مناطق من الصعيد ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشالية ومدن القناة.

ارتفاع درجات الحرارة
وتابعت، هناك ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل حتى الخميس على أغلب الأنحاء.
وجاءت درجات الحرارة كالاتي:
القاهرة العظمى 22 والصغرى 14
الاسكندرية العظمى 20 والصغرى 18
طنطا العظمى 22 والصغرى 14
شبين الكوم العظمى 22 والصغرى 14
الفيوم العظمى 22 والصغرى 12
شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17
سوهاج العظمى 25 والصغرى 13
الاقصر العظمى 28 والصغرى 14
بني سويف العظمى 22 والصغرى 12

الوادي الجديد العظمى 27 والصغرى 11

الاسماعيلية العظمى 23 والصغرى 13

مواد متعلقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال أسبوع وتحذر المواطنين

الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا السبت

الأرصاد تحذر من التقلبات جوية ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة (شاهد)

الأرصاد تكشف حالة الطقس من اليوم حتى ٢٤ مارس ٢٠٢٤

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة بدءًا من الغد

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار مع بداية الأسبوع

الجريدة الورقية