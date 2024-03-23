الأرصاد تحذر.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أنه اعتبارًا من اليوم السبت حتى الإثنين المقبل هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافيء على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلا على وفي الصباح الباكر.

الشبورة المائية

فيما حذرت الهيئة من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار خفيفة ليلا على مناطق أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وأوضحت، هناك سقوط للأمطار الخفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة والصحراء الغربية تمتد إلى مناطق من الصعيد ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشالية ومدن القناة.

ارتفاع درجات الحرارة

وتابعت، هناك ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل حتى الخميس على أغلب الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 14

الاسكندرية العظمى 20 والصغرى 18

طنطا العظمى 22 والصغرى 14

شبين الكوم العظمى 22 والصغرى 14

الفيوم العظمى 22 والصغرى 12

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17

سوهاج العظمى 25 والصغرى 13

الاقصر العظمى 28 والصغرى 14

بني سويف العظمى 22 والصغرى 12

الوادي الجديد العظمى 27 والصغرى 11

الاسماعيلية العظمى 23 والصغرى 13