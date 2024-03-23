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السبت 23 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمطار ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم السبت

الامارات
الامارات

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، متوقعًا أن يكون غائمًا جزئيًا بوجه عام غائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والغربية مع فرصة سقوط أمطار على فترات والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

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رياح شمالية شرقية 
وأضاف المركز، الرياح ستكون شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة  01:32 والجزر الأول عند الساعة  18:47والجزر الثاني عند الساعة 06:51

بحر عمان خفيف
وتابع، بحرعمان يكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 08:46 والمد الثاني عند الساعة 21:30 والجزر الأول عند الساعة 15:12 والجزر الثاني عند الساعة 03:42
وجاءت درجات الحرارة كالآتي:
أبو ظبي العظمى 32 والصغرى 21
الفجيرة العظمى 30 والصغرى 23
عجمان العظمى 30 والصغرى 22
أم القيوين العظمى 3 والصغرى 18
ابو موسى العظمى 27 والصغرى 24
رأس الخيمة العظمى 31 والصغرى 19

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