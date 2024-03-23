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السبت 23 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تفاصيل حالة الطقس بالسعودية اليوم السبت

طقس السعودية
طقس السعودية

أفاد المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم السبت، موضحًا أنه تتعرض البلاد لطقس غير مستقر بالتزامن مع المنخفض الجوي الذي يضرب المملكة مع سقوط للأمطار حتى الاثنين المقبل.

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أمطار متوسطة إلى غزيرة 
وتوقع المركز، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم والرياض نتيجة  تأثر لوجود حوض علوي بارد في المنطقة الشمالية للبلاد يؤدي إلى سوء الاحوال الجوية مع استمرار سقوط الامطار المصحوبة بالبرق والرعد احيانًا بالاضافة إلى زخات البرد.

رياح جنوبية غربية نشطة 
وحذر المركز ، من الرياح النشطة التي تؤدي إلى تراجع في مدى الرؤية الافقية بالاضافة إلى وجود صواعق رعدية في بعض الفترات، حيث تكون الرياح جنوبية غربية نشطة على الرياض مما تسبب إثارة الغبار والاتربة، مناشدًا بضرورة توخي الحذر خاصة مرضى الجهاز التنفسي.   

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