كشف حساب مانشيني مع منتخب السعودية بعد هزيمة طاجيكستان في تصفيات المونديال

خاض مانشيني مدرب المنتخب السعودي رفقة الأخضر 11 مباريات، نجح في تحقيق الانتصار في 5 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى الأخضر الهزيمة في 3 مباريات.

واستطاع منتخب السعودية تحقيق فوزا هاما على نظيره طاجيكستان بهدف دون رد.

وجاءت النتيجة الأكبر للأخضر مع الإيطالي روبرتو مانشيني في مباراة بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

وودع الأخضر بطولة كأس آسيا الماضية، من الدور ربع النهائي من المسابقة، بعد الخروج بركلات الجزاء الترجيحية أمام كوريا الجنوبية.

وضم روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، قائمة الأخضر للجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات إلى جانب منتخبات الأردن وطاجيكستان وباكستان.



ويتصدر الأخضر مجموعته برصيد 9 نقاط من فوزين على باكستان والأردن.



وضمت قائمة مانشيني 28 لاعبًا، هم: