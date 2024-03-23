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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعثة إنبى لتنس الطاولة تصل السعودية للمشاركة في البطولة العربية

إنبي
إنبي

وصلت بعثة نادى إنبى لتنس الطاولة خلال الساعات الماضية، مدينة جدة، من أجل المشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة، والتي تقام في المملكة العربية السعودية خلال شهر مارس الجاري.

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ومن المقرر إقامة البطولة في الفترة من 23 مارس وحتى 28 من الشهر نفسه بمشاركة 100 رياضي من 24 ناديا من 9 دول عربية.

ويبحث الفريق البترولى بطل النسخة الماضية عن تحقيق الفوز بالبطولة للمرة الثانية بتاريخه بعد إنجاز العام الماضى فى البطولة التى أقيمت بالقاهرة.

ويشهد تنس الطاولة بنادي إنبي اهتمامًا من مجلس الإدارة برئاسة أيمن الشريعي، بعد الإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية.

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