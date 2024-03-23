المنتخب الفرنسي تنتظره مواجهة من العيار الثقيل، وذلك عندما يلتقي بنظيره الألماني، في المواجهة الودية التي تجمع المنتخبان، استعدادًا للمنافسات الرسمية المقبلة سواء ببطولة أمم أوروبا أو تصفيات كأس العالم 2026.



ومن المنتظر أن تقوم كل من أمريكا وكندا والمكسيك باستضافة كأس العالم المقبلة 2026، بعدما نجحت الثلاث دول في الحصول على استضافة أقوى المسابقات على مر التاريخ.

تشكيل فرنسا المتوقع أمام ألمانيا



حراسة المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: ساليبا - إبراهيما كوناتي - كوندي - بافارد.

خط الوسط: كامافينجا - تشاوميني - رابيو

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - موسى ديابي

موعد مباراة فرنسا وألمانيا

ومن المقرر انطلاق مباراة المنتخب الفرنسي أمام نظيره الألماني في العاشرة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب جروباما.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وألمانيا

وتُنقل موقعة فرنسا أمام ألمانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بالإضافة إلى عدد من القنوات الأوروبية الأخرى.