شباب القليوبية تطلق مبادرة لتكريم حفظة القرآن الكريم

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، إطلاق مديرية الشباب والرياضة مبادرة “كان خُلقُه القرآنَ ”، التي تأتى ضمن سباق الأنشطة والبرامج الرمضانية المتنوعة التي تقدمها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية للنشئ والشباب خلال شهر رمضان داخل مراكز شباب المحافظة.

وتهدف المبادرة إلى تكريم حفظة القرآن الكريم داخل مراكز شباب القليوبية بعدد 205 مراكز شباب، ويبدأ تنفيذ المبادرة خلال العشر أيام الأواخر بشهر رمضان الكريم.



أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مبادرة "كان خُلقُه القرآنَ "، يتم تنفيذها بهدف تكريم حفظة القرآن الكريم وحث النشئ على حفظ وفهم وتدبر معاني القران الكريم إيمانا وانطلاقا بضرورة التأسي بأخلاق النبي الكريم رسول الإنسانية الذي كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن الكريم ضاربا أعظم النماذج التى يحتذى بها في الأخلاق والمعاملات.

وتأتي المبادرة تأكيدا على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتكثيف البرامج والأنشطة لتفعيل وتعظيم دور مراكز الشباب في بناء الشخصية المصرية وإعادة تشكيل الوعى لدى النشئ والشباب بما يتواكب مع طموحات ورؤية الدولة المصرية نحو المستقبل.



أن المبادرة تستهدف مشاركة واستفادة عشرات الآلاف من النشئ والشباب على مستوى 205 مركز شباب بالمحافظة خلال العشر أيام الأواخر من شهر رمضان الكريم.

تأتى تلك الأنشطة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.