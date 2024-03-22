الباز: مسلسل الحشاشين ليس كتاب تاريخ بل يحمل رسائل سياسية لجهة معينة

كشف الإعلامي محمد الباز، أسباب الجدل المثار حول مسلسل الحشاشين بطولة كريم العزيز، وأحمد عيد، وفتحي عبدالوهاب، مردفًا: «من قبل عرض مسلسل الحشاشين كان هناك تربص وهجوم على العمل الفني، والهدف منه إفساد المسلسل».

وقال محمد الباز خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن مسلسل الحشاشين جاء لهدف ورسالة معينة وواضحة، كما أن المتربصين على المسلسل يدافعون عن الجماعة التي يحصلون منها على أفكارهم.

وتابع الباز: الحشاشين واحدة من الجماعات التي ترتدي عباءة الوطنية ولكنها من الجماعات الباطنية التي مارست العنف، موضحًا أن مسلسل الحشاشين أثار ذعر الإخوان الإرهابية.

وأكمل: مذكرات علي عشماوي التي صدرت عن دار الهلال، من أخطر المذكرات التي كشفت لنا العالم السري لجماعة الإخوان، موضحًا أن الأخوان الإرهابية درست العديد من النظام السري للجماعات المتطرفة، وأبدوا إعجابهم بتنظيم جماعة الحشاشين قائمة على السمع والطاعة.

وأشار محمد الباز إلى أن مسلسل الحشاشين سلاح مهم في معركة التنوير، موضحًا أن الإخوان الإرهابية درست العديد من الأنظمة السرية للجماعات، تتشابه في الكثير من النقاط مع جماعة الحشاشين، مردفًا: «مسلسل الحشاشين إسقاط على تنظيم جماعة الإخوان».

وأردف محمد الباز: «جماعة الإخوان الإرهابية أخفوا مذهبهم وأفكارهم في الشكل الظاهري، ولكن في المعنى الباطني تختلف هذه المذاهب والأفكار».

وأشار محمد الباز إلى أن الحقيقة الدرامية للعمل الفني ليس شرطا أن تتطابق مع الحقيقة التاريخية، موضحًا أن العمل الدرامي هدفه تقديم الفكرة وقد لا يخلو من وجود أخطاء تاريخية، معقبًا: «الحشاشين ليس كتاب تاريخ، في رسائل سياسية لازم توصل لناس معينة».