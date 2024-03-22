مسلسل الحشاشين|سوزان نجم الدين تتفق مع سارة الشامي لتكون حلقة الوصل مع الجواري

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الحشاشين حوار مطول بين صانعة حوريات الجنة "ألينار" والتي تجسد دورها النجمة سوزان نجم الدين مع سارة الشامي بعد أن عثرت عليها وهي تحاول الحرب من قلعة ألموت.

وقررت ألينار أن تعطي سارة الشامي فرصة ثانية خاصة أنه لم يعثر عليها أحد الشباب المؤمنين وهي تحاول الهرب، وفي مقابل أن تكون سارة هي حلقة الوصل بين سوزان وباقى الجواري اللائي تدربهن سوزان نجم الدين ليكن حوريات الجنة تحقيقًا لمطالب حسن الصباح.

سوزان نجم الدين

وحاولت سارة أن تعترض على هذا الأمر إلا أن سوزان أسكتتها بلهجة حادة وطالبت منها أن ترضخ لأوامرها وأنها ستكون مسئولة عن حياة الجاريات الأخريات وستقرر مصيرهن، وأن ثمن عدم قتلها هو أن تكون وفق ما تريد ألينار أن تستخدمها.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC بدء من غدا الإثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it

ويتم عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.