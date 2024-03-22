الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا: 40 قتيلا وأكثر من 100 مصاب في الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس هول

موقع الحادث
موقع الحادث

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، أن الهجوم الإرهابي في مجمع "كروكوس سيتي هول" أسفر عنه 40 قتيلا وأكثر من 100 مصاب

اقتحم عدد من الأشخاص يرتدون ملابس مموهة عسكرية مركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو، وأطلقوا الرصاص على الحاصرين .
 

ووقع الانفجار في قاعة لمركز تسوق "كروكوس سييت" في موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي لمجموعة "بيكنيك"، ولم يصب الموسيقيون .

وأعلنت وسائل إعلام روسية: انهيار سقف مسرح كروكوس بسبب النيران ولا يزال بداخله مدنيون.
وتعمل طائرة مروحية  على إخماد الحريق بقاعة الحفلات الموسيقية في "كروكوس" بموسكو بعد حادث إطلاق النار

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